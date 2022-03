Ucraina: Guerini, a Kiev serve una prospettiva oltre questo conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve impegnarsi a risolvere la crisi in Ucraina, fermare il presidente russo, Vladimir Putin, e ad aiutare l’Ucraina a trovare una prospettiva oltre questo conflitto. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a “Che tempo che fa”. “Dobbiamo ringraziare chi ci racconta ciò che sta avvenendo in Ucraina e ci aiuta a combattere la propaganda con cui anche il conflitto in Ucraina ha dovuto fare i conti”, ha detto Guerini. (Res)