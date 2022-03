© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita l'area di via del Tritone e via dei Due Macelli dove sono stati eseguiti gli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni e dei marciapiedi.Roma, terrazza della Rinascente al 7' piano, ingresso via del Tritone 61 (ore 14) (segue) (Rer)