Business news: Brasile escluso dalla lista di paesi ostili alla Russia stilata dal Cremlino

- Il Brasile non è stato inserito nella 'lista nera' dei Paesi considerati ostili al governo della Russia, pubblicata dal Cremlino. Il governo della Federazione Russa ha approvato le regole per le transazioni con società straniere soggette a sanzioni. Tutte le transazioni e le operazioni di società russe con cittadini e aziende di Paesi considerati "ostili" alla Russia saranno approvate dalla commissione governativa per il monitoraggio degli investimenti esteri, come si legge in una nota. Il decreto che istituisce il nuovo ordine è stato firmato dal primo ministro russo Mikhail Mishustin. Nell'elenco figurano stati e territori stranieri che hanno commesso "azioni ostili" contro Mosca, tra cui Australia, Regno Unito, Unione europea, Islanda, Canada, Liechtenstein, Monaco, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, San Marino, Singapore, Usa, Taiwan, Ucraina, Montenegro, Svizzera, Giappone. (Res)