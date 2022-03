Ucraina: fonti Usa, Russia ha chiesto alla Cina armi per portare avanti l'invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si è rivolta alla Cina per ottenere equipaggiamento e aiuti militari nelle settimane successive all'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Lo hanno riferito al “Washington Post” funzionari statunitensi che avrebbero preso visione di questo dossier e che hanno parlato in condizione di anonimato. Le fonti del quotidiano statunitense non hanno descritto quale tipologia di armi sarebbe stata chiesta alla Cina, né sono a conoscenza della risposta delle autorità di Pechino. La notizia giunge alla vigilia dell’incontro fra il il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan e il responsabile della politica estera del Partito comunista cinese Yang Jiechi che si svolgerà domani a Roma. (Nys)