Ucraina: ambasciatore Zazo, presenza nostra missione diplomatica è fatto importante

18 ottobre 2021

- Il fatto che l’ambasciata italiana sia ancora presente sul territorio ucraino è un fatto importante. Lo ha affermato l’ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, a “Che tempo che fa”. A Lviv “i bombardamenti non sono arrivati”: la base di Yaroviv è a distanza di molti chilometri, ha affermato. “Speriamo che non arrivi anche qui l’escalation militare, vi sono 200 mila rifugiati”, ha detto Zazo, sottolineando come al momento a Lviv “la vita è tutto sommato abbastanza tranquilla”. Gli italiani in Ucraina prima dell’invasione erano 2 mila, ora sono rimasti circa 400 cittadini, di cui molti “vogliono rimanere” nel Paese perché hanno gli affetti. “Alcuni sono rimasti intrappolati, non possono lasciare il Paese”, ha aggiunto l’ambasciatore. “Il fatto che l’ambasciata italiana sia ancora presente sul territorio ucraino è un fatto importante” e il governo di Kiev guarda la sede diplomatica come un sostegno. L’esecutivo ucraino “sa che c’è ancora un’ambasciata funzionante” a Lviv, ha detto Zazo. In ambasciata sono stati accolti “16 neonati e 7 bambini”, e l’evacuazione dei connazionali “è andata bene, sono arrivati in Moldova”. “Si erano rifugiati in ambasciata, un’operazione complessa” che ha avuto uno sviluppo positivo grazie a “un ottimo gioco di squadra”. “Abbiamo potuto contare sul pieno sostegno della Farnesina”, con un costante dialogo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con la presidenza del Consiglio e con l’intelligence, ha detto Zazo.(Res)