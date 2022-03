Business news: Brasile-Cile, governi firmano accordo bilaterale per evitare doppia imposizione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Cile hanno firmato un protocollo di modifica dell'accordo bilaterale per evitare la doppia imposizione fiscale e prevenire l'evasione. Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano in una nota su Twitter in cui si evidenzia che "il nuovo testo modernizza l'attuale accordo e apporta maggiori benefici ai cittadini brasiliani e cileni". Grazie al protocollo "i beneficiari dell'istituto nazionale di previdenza sociale del Brasile (Inss) residenti in Cile, che attualmente pagano l'imposta sul reddito (Ir) al 25 per cento, saranno esentati o avranno un carico fiscale sostanzialmente ridotto. Uno sconto è previsto anche per i titolari di pensione attraverso il Regime privato di previdenza sociale (Rpps) residenti in Cile, che pagheranno anche aliquote fiscali inferiori", riferisce il ministero brasiliano. Inoltre "il nuovo accordo prevede misure per favorire gli investimenti cileni in Brasile, così come gli investimenti brasiliani in Cile. Uno di questi è la fissazione di limiti alla tassazione alla fonte di dividendi, interessi, royalties e servizi di assistenza tecnica e tecnica. Il Protocollo recepisce inoltre tutte le disposizioni che integrano gli impegni internazionali assunti dal Brasile dome protocollo per l'ingresso nell'Organizzazione della cooperazione sociale ed economica (Ocse), nell'ambito del Progetto sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Progetto Beps). (Res)