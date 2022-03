Kazakhstan: arresto nipote dell'ex presidente Nazarbayev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio anticorruzione del Kazakhstan ha arrestato Kairat Satybaldy, uno dei nipoti dell'ex presidente Nursultan Nazarbayev. Satybaldy è stato in passato vice direttore della sicurezza di Stato ma poi si è dedicato a diverse attività imprenditoriali. Secondo il Servizio anticorruzione, l'arresto sarebbe legato a un'indagine per appropriazione indebita che coinvolge l'operatore di comunicazioni Kazakhtelecom. Dopo mesi di sostanziale ritiro a vita privata, Nazarbayev è apparso in pubblico questa settimana al Forum della diplomazia di Antalya, in Turchia. (Res)