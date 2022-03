Turchia: segretario generale Onu ringrazia Erdogan per mediazione tra Kiev e Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ringraziato, in una telefonata, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, per il ruolo da mediatore esercitato da Ankara nel conflitto in Ucraina. Lo ha riferito l'ufficio stampa della presidenza di Ankara in un comunicato ufficiale, sottolineando che Erdogan ha garantito all'interlocutore di proseguire nei suoi sforzi diplomatici al fine di garantire pace e stabilità nella regione. (Tua)