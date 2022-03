Ucraina: Fontana, task force di Areu al confine per coordinare interventi, martedì riunione con i sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo pomeriggio ho convocato un incontro del Comitato per l'Emergenza in Ucraina, coordinato da Guido Bertolaso, con l’equipe di Areu in missione in Polonia, nell’area di Rzeszów”. Lo fa sapere il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione online con il Comitato per l’emergenza Ucraina, guidato da Guido Bertolaso, con la squadra di Areu in azione in Polonia, alla quale hanno partecipato la vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, l’assessore alla famiglia, Alessandra Locatelli e quello alla protezione civile Pietro Foroni. Il team scouting, composto da un medico, due infermieri (di cui uno madre lingua) e tre autisti soccorritori, è stato inizialmente attivato per organizzare il triage e il successivo trasferimento di profughi con necessità di ricovero presso le strutture sanitarie della Lombardia e delle altre regioni italiane, in base alle specifiche patologie dei pazienti ed alla disponibilità dei posti letto. “Un primo obiettivo - sottolinea il presidente - che ora viene allargato all’esigenza di effettuare un’indagine della situazione al confine con le zone di guerre, al fine di gestire e organizzare in modo efficace e strutturato gli aiuti, in termini di accoglienza a 360 gradi, non solo sanitaria”. Inoltre, il governatore fa sapere di aver convocato per martedì mattina un incontro, in videoconferenza, con i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Presidenti di Anci Lombardia e Upl e il Prefetto di Milano (quale coordinatore dei prefetti lombardi), per un’informativa riguardante l’attività del Comitato regionale di Emergenza per la crisi in Ucraina. All‘appuntamento sarà presente il coordinatore del Comitato, Guido Bertolaso. (Com)