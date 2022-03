Calcio: Borghi (Pd), servono sanzioni per responsabili striscione tifosi Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte ad azioni come quelle messe in atto dagli ultrà a Verona non basta la condanna: auspichiamo che le autorità preposte adottino immediatamente tutti i provvedimenti sanzionatori del caso". Così Enrico Borghi, responsabile sicurezza nella segreteria del Partito democratico in merito allo striscione esposto dai tifosi dell'Hellas Verona rivolto alla città di Napoli. "Gli stadi non sono la zona franca dell'illegalità e del richiamo alla cultura della guerra. Nessuno può sdoganare impunemente la cultura della morte e avvelenare la società", conclude Borghi.(Rin)