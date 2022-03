© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi un 69enne intaliano di origini marocchine è stato accoltellato in largo Giambellino fuori da un bar tabacchi dal figlio 34enne arrestato subito dopo aver aggredito il padre. L'anziano, Mohammed Morchidi, apparso subito in gravi condizioni a causa delle ferite riportate, è stato portato in codice rosso allp'Ospedale San Paolo, ma è morto poco dopo. (Rem)