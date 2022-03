© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto colloqui con l'omologa slovacca Zuzana Caputova e con il romeno Klaus Iohannis, "in merito a come affrontare l'aggressione russa, i crimini di guerra russi, in particolare contro i civili". Lo ha scritto Zelensky su Twitter. "Li ho ringraziati per il sostegno al popolo ucraino e abbiamo discusso il nostro percorso verso l'Unione europea", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)