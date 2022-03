Ucraina: ministro Esteri Israele, dobbiamo essere più generosi con migranti non ebrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha bisogno di essere più generoso nei confronti degli immigrati non ebrei, soprattutto nel caso degli ucraini che scappano dalle zone di conflitto. Lo ha detto Yair Lapid, il ministro degli Esteri dello Stato ebraico, a margine di una sua visita diplomatica in Romania, incentrata sul conflitto tra Kiev e Mosca. "Non dobbiamo chiudere i nostri cuori e i nostri confini a queste persone, Israele è un Paese che può fare certamente di più", ha detto Lapid, sostenendo che lo Stato ebraico ha "un dovere morale nei confronti di questa gente". Quella di Lapid rimane solo l'ultima critica - in giornata erano arrivate anche le parole del ministro delle Finanze Libermann - nei confronti delle politiche di accoglienza del ministero dell'Interno, il quale ha però comunicato ufficialmente che sta venendo elaborato un piano per permettere a Israele di accogliere quanti più rifugiati possibili, anche se privi di origini ebraiche. Tuttavia, tale decisione, in caso, ammettere nel Paese un numero "non illimitato di persone". (Res)