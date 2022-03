Lombardia: Cecchetti (Lega), un successo la “gazebata” contro carenza medici di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega è tornata nelle piazze dei nostri Comuni con oltre 500 banchetti sparsi su tutti il territorio regionale. Grazie ai nostri militanti e sostenitori che hanno lavorato in questo fine settimana per allestire i gazebo nelle piazze lombarde e grazie a tutti gli eletti della Lega, dai parlamentari ai consiglieri comunali, che hanno presenziato ai banchetti per certificare le decine di migliaia di firme raccolte per la petizione indirizzata al ministro della Salute, Roberto Speranza, per sollecitarlo a intervenire e a risolvere il problema carenza dei medici di base sul territorio lombardo".Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "La nostra mobilitazione è appena iniziata: nel prossimo settimana saremo nuovamente nelle piazze lombarde, per portare avanti la nostra petizione per risolvere il problema dell'assenza dei medici di base", conclude l'esponente leghista.(Com)