Ucraina: ambasciata Usa condanna bombardamento a base di Yavoriv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina ha condannato il bombardamento del Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza (Ipsc) a Yavoriv, nella regione di Leopoli. "Deploriamo l'attacco all'Ipsc di Yavoriv, che ha ucciso 35 persone e ferito 134. L'attacco al centro, dove Stati Uniti, Polonia, Lituania, Regno Unito, Canada e altri hanno addestrato le forze ucraine, non sconfiggerà gli eroici soldati che hanno addestrato lì", ha detto l'ambasciata su Twitter. (Nys)