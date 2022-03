Carburanti: M5s, governo intervenga subito contro speculazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se è vero che sul prezzo dei carburanti è in atto una vera e propria bolla speculativa, che come ha detto il ministro Cingolani si configura come una vera e propria truffa tecnica, il governo ha il dovere di intervenire prima possibile". Così in una nota i senatori Movimento 5 stelle in commissione Industria, Commercio, Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. Il rischio che interi settori produttivi finiscano nel caos più completo "è ogni ora più concreto: è necessario creare uno scudo sia per gli autotrasportatori sia per i cittadini, visto che questa escalation grava pesantemente sulle fasce economicamente più deboli. Crediamo che si debba mettere in atto il massimo sforzo per calmierare i prezzi, con un intervento che vada a fare il paio con altri a ampio spettro su tutto il comparto energetico", sottolineano i senatori che ricordano come la prima proposta che il Movimento ha messo in campo nell’ottica europea sia quella di "un Energy Recovery Fund, ma se da Bruxelles non arrivano risposte immediate è fondamentale fare presto qui in Italia. Siamo convinti che la via dello scostamento di bilancio non sia più rinviabile, perché le circostanze sono più che drammatiche. Per il resto, nella nostra mozione depositata in Senato qualche settimana fa è tracciata la strada per affrontare con concretezza la questione energetica, dagli interventi sulle tassazioni a un deciso colpo d’acceleratore sulle rinnovabili". "Abbiamo - concludono - anche chiesto un intervento mirato sui profitti stellari dei grandi gruppi operanti nella filiera dei segmenti energetici: le speculazioni si combattono soprattutto così. Il governo però deve mettere queste impellenze in cima alla sua agenda, già a partire da questa settimana”. (Com)