Ucraina: consigliere presidenziale, colloqui con Russia in corso in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra Ucraina e Russia sono in corso in questo momento. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych, ripreso dai media locali. Il consigliere ha poi rilevato come la situazione a Mariupol è al centro dell'attenzione delle autorità ucraine. "I colloqui stanno proseguendo in questo momento", ha affermato Arestovych, aggiungendo che l'Ucraina ha abbastanza truppe dispiegate a Mariupol per impedirne la cattura da parte delle forze russe. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha invece negato che le trattative siano in corso, specificando invece all'agenzia "Ria Novosti" che i negoziati si terranno domani in videoconferenza.(Kiu)