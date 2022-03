Iraq: dipartimento di Stato Usa condanna missili su consolato Erbil, "Iran cessi suoi attacchi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "condannano fermamente" gli attacchi missilistici su Erbil, in Iraq, provenienti dall'Iran. Lo dichiara in una nota il dipartimento di Stato Usa, nel quale il portavoce Ned Price sottolinea che i raid s"ono stati un'oltraggiosa violazione della sovranità irachena", precisando inoltre che nessuna struttura statunitense è stata danneggiata né personale è rimasto ferito. "Non abbiamo indicazioni - si legge ancora - che l'attacco fosse diretto agli Stati Uniti. L'Iran deve immediatamente cessare i suoi attacchi, rispettare la sovranità irachena e fermare la sua interferenza negli affari interni dell'Iraq. Gli Stati Uniti sono al fianco dei nostri partner iracheni, anche nella regione del Kurdistan, e aiuteranno i nostri partner nella regione a difendersi", conclude la nota. (Nys)