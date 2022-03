Romania-Moldova: domani Di Maio in visita nei due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio si recherà domani in Romania e in Moldova, due tra i Paesi frontalieri dell'Ucraina che stanno accogliendo il maggior numero di rifugiati in fuga dalla guerra. Lo riferisce una nota della Farnesina. In Romania, il ministro Di Maio incontrerà il Presidente della Repubblica, Klaus Iohannis, il premier Nicolae Ciuca e il ministro degli Esteri, Bogdan Aurescu cui ribadirà l'importanza che l'Italia annette a una risposta euro-atlantica unitaria all'aggressione russa e alla solidarietà europea in materia migratoria. La visita sarà anche un'occasione per confermare l'eccellente livello delle relazioni bilaterali, cui da parte italiana si attribuisce valore strategico, sia sul piano politico sia sul piano economico, essendo l'Italia il primo Paese investitore in Romania per numero di imprese e il secondo partner commerciale. (segue) (Com)