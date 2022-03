Romania-Moldova: domani Di Maio in visita nei due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Moldova, Di Maio avrà incontri con la presidente della Repubblica, Maia Sandu, con la premier, Natalia Gavrilita, e con il ministro degli Esteri Nicolae Popescu cui esprimerà la piena solidarietà italiana per l'eccezionale sforzo che la Moldova sta svolgendo per garantire un rifugio sicuro ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra. In occasione della visita Di Maio firmerà anche una dichiarazione congiunta insieme al ministro Popescu sulla collaborazione nell'assistenza ai rifugiati. (Com)