23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, visita le realtà del sociale di Como. Questo il programma della giornata: visita alle Serre di Mognano via Mognano, 1 – Como; visita al Centro diurno per persone con disabilità e incontro con i famigliari degli ospiti del Cdd, via del Doss, 3 – Como (ore 12:30); visita al negozio For&From - Associazione Cometa, via Indipendenza, 19 – Como (ore 16:30)VARIEConvegno nazionale dal titolo “Giustizia riparativa e formazione della magistratura”, nel corso del quale sono presentati i risultati finali del progetto di ricerca “Re-Justice. Sustainable training in a challenging field” avviato nel 2019 in quattro Paesi - Belgio, Italia, Grecia, Spagna - e finanziato dal Programma Giustizia dell’Unione Europea. I lavori si concludOno con l’intervento della ministra della Giustizia Marta Cartabia, che è presente per l’intera mattinata.Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Pio XI, largo Gemelli, 1 (ore 9)Il leader della Lega, Matteo Salvini, visita il Micam, Salone delle calzature.Fiera Milano Rho, ingresso porta Sud (ore 10:30)Conferenza stampa di Fratelli d'Italia Lombardia per l'ingresso dei Sindaci di Monte Cremasco (Cr), Lupo Stanghellini e di Chieve (Cr) Davide Bettinelli. Sono presenti la portavoce regionale Daniela Santanchè e dirigenti regionali del partito.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Filzi 22 (ore 12:30)Atterraggio del volo che porta in Italia la bandiera Paralimpica, insieme alla delegazione di Milano Cortina 2026 che ha vissuto i Giochi di Beijing 2022.Aeroporto di Malpensa (ore 13)Convegno "Fine pena, quando? L'impegno antimafia e la riforma dell'ergastolo ostativo" organizzato dalla Commissione consiliare Antimafia del Comune di Milano. Partecipano il senatore Pietro Grasso, la dottoressa Alessandra Dolci della Direzione distrettuale antimafia di Milano, l'avvocato Valentina Alberta della Camera Penale di Milano e Tina Montinaro, Presidente Quarto Savona Quindici. I saluti iniziali sOno di Rosario Pantaleo, Presidente della Commissione consiliare Antimafia del Comune di Milano.Palazzo Reale, sala conferenze, Piazza Duomo, 14 (ore 18:30) (Rem)