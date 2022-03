© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’accoltellamento mortale del padre in largo Giambellino, la Polizia di Stato ha arrestato per omicidio il figlio Zakaria Morchidi, cittadino marocchino di 34 anni. Dopo l’arresto operato dai poliziotti delle volanti della Questura, in un’intervento coadiuvato dalla Squadra Mobile, ora l’uomo si trova a San Vittore in attesa di convalida. (Rem)