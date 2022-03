Business news: Perù, Fmi, fattori di rischio interni ed esterni rallentano la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive di crescita del Perù devono fare fronte a rischi interni ed esterni che potrebbero rallentare la ripresa. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo rapporto diffuso al termine di una missione nel Paese. La crescita, si legge, rallenterà al 3 per cento nel 2022, dopo una crescita del 13.3 per cento nel 2021. Secondo l’Fmi i principali rischi riguardano la pandemia, un forte inasprimento delle condizioni finanziarie globali, prolungate interruzioni della catena di approvvigionamento globale, le tensioni geopolitiche e un brusco rallentamento della crescita in Cina, il principale partner commerciale del Perù. Inoltre, secondo l’istituto finanziario, la continua incertezza politica potrebbe avere effetti negativi sugli investimenti privati e innescare una maggiore volatilità dei mercati finanziari. (Res)