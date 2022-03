Ucraina: Guerini, Putin sta subendo una sconfitta strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente russo, Vladimir Putin, in Ucraina si confronta con una sconfitta strategica: l’isolamento, una Nato più presente e un’Ue compatta. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a “Che tempo che fa”. “La situazione sul campo è molto diversa da come il presidente russo Putin ha pensato l’offensiva. Immaginava una soluzione immediata, una guerra lampo conclusa in pochi giorni e la capitolazione dell’Ucraina. La resistenza eroica della popolazione e delle forze armate, insieme ad altre condizioni come la scarsa organizzazione russa, ha portato a una fase di stasi”, ha detto Guerini. “Oggi siamo in una fase nuova: Putin ha deciso di innalzare l’attività militare. Questo è il suo obiettivo, muovere in tre direzioni: accerchiare Kiev, realizzare una continuità territoriale fra il Donbass e la Crimea, e realizzare un’offensiva su Odessa”, ha affermato il ministro. (Res)