Ucraina: Guerini, no-fly zone sarebbe coinvolgimento diretto nel conflitto, non è concepibile

22 luglio 2021

- La no-fly zone nei cieli dell’Ucraina significherebbe inviare aerei della Nato e vorrebbe dire entrare in guerra con la Russia: una soluzione non concepibile. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a “Che tempo che fa”. “L’aiuto che stiamo dando all’Ucraina è molto importante: il sostegno economico-finanziario; le sanzioni alla Russia che stanno colpendo in modo importante i gangli vitali dell’economia; l’invio di armamenti”, ha ricordato Guerini, sottolineando che si tratta di “armi per la difesa contraerea e controcarro, ovvero le tipologie di armi che tutti i Paesi europei stanno inviando”. Il ministro ha ricordato che per adottare questa misura “c’è stata una risoluzione unanime del Parlamento nella quale è stato invitato il governo a mostrare il proprio sostegno all’Ucraina mandando armi per sostenere le forze armate di Kiev”. (Res)