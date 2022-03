Ucraina: Georgieva (Fmi), guerra e sanzioni contro la Russia non porteranno a crisi globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ritiene che la crisi ucraina e le sanzioni contro la Russia non porteranno a una crisi globale. Lo ha affermato oggi l'amministratore delegato dell'Fmi, Kristalina Georgieva, in un'intervista all'emittente "Cbs". La Russia potrebbe subire una profonda recessione a causa della pressione delle sanzioni: l'Fmi non considera il default di Mosca come uno scenario impossibile, dato che i suoi fondi per pagare il debito statale sono congelati, ha aggiunto Georgieva. In giornata il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha rilevato come l'Occidente abbia bloccato metà delle riserve estere della Banca centrale russa. (Nys)