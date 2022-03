Ucraina: ministero Difesa russo, attacco ad alta precisione a ucciso 180 mercenari stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco ad alta precisione delle forze armate russe ha ucciso fino a 180 mercenari stranieri e distrutto grandi quantità di armi nell'Ucraina occidentale. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov. A seguito dell'attacco ai centri militari ucraini di Starychi e a un vicino campo di addestramento nel distretto di Yavoriv, "sono stati uccisi fino a 180 mercenari stranieri e distrutte una grande quantità di armi", ha detto Konashenkov. I centri militari e il campo di addestramento hanno ospitato un campo per mercenari stranieri e sono serviti da magazzino per le armi che vengono inviate in Ucraina dall'estero, ha detto Konashenkov. (Rum)