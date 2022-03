Calcio: Di Maio condanna striscione esposto a Verona contro Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha condannato lo striscione esposto contro il Napoli e i suoi tifosi da sostenitori dell'Hellas Verona. "Un messaggio ripugnante. Lo striscione contro Napoli e i napoletani esposto da tifosi, o presunti tali, dell’Hellas Verona è grave e va condannato da tutti, senza distinguo e senza giustificazioni. Questa guerra è reale, non è finzione, non è un gioco. Le notizie che arrivano dall’Ucraina sono agghiaccianti, oggi è stato ucciso anche un giornalista americano, mentre svolgeva il suo lavoro. Ogni giorno il bollettino di guerra è sempre più allarmante. Bambini, donne, intere famiglie stanno perdendo la vita sotto i colpi mortali dell’esercito russo. È vergognoso il gesto ed è vergognosa l’intenzione di questi pseudo tifosi. Non c’è ironia, ma solo idiozia dietro questo striscione. Ripeto: serve immediatamente una tregua umanitaria, bisogna fermare questa guerra. Non è più rinviabile", si legge nel post di Di Maio su Facebook. (Res)