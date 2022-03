Ciad: ribelli del Fact abbandonano colloqui a Doha, "il Qatar sia mediatore ufficiale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact), gruppo ribelle ostile al governo di Mahamat Deby, ha abbandonato i colloqui preliminari aperti oggi a Doha, in Qatar, sostenendo che le autorità qatariote - che ospitano l'incontro - non intendono mediare nel processo di pace. In un comunicato diffuso oggi, i ribelli che ad aprile scorso hanno lanciato un'offensiva contro il figlio dell'ex presidente Idriss Deby - ucciso in battaglia - affermano di aver boicottato la cerimonia di apertura del pre-dialogo "a causa di divergenze sullo svolgimento dei colloqui" ed in particolare dopo il "ritiro del Qatar da(l ruolo di) mediatore". I Fact sostengono quindi che in un primo momento è stata rifiutata la parola al loro capo delegazione Brahim Ahmat, intenzionato a chiarire la posizione del gruppo e dei suoi alleati, i quali hanno di conseguenza lasciato l'aula in disaccordo con il primo ministro (ciadiano). Al gruppo è quindi stato richiesto di esprimere il loro punto di vista, nel quale chiedono che il Qatar "diventi ufficialmente mediatore" dei colloqui in corso. Dopo il ritiro della delegazione Fact, conclude il comunicato, le autorità del Qatar e il governo di transizione ciadiano si sono ritirati e hanno concesso al gruppo 72 ore di tempo per presentare una loro proposta "armonizzando le nostre posizioni e istituendo una commissione composta da dieci persone".(Res)