Colombia: elezioni, presidente Duque invita a "respingere il populismo"

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha invitato i colombiani a "respingere il populismo" nel voto in agenda oggi per le elezioni legislative e alle primarie in cui si sceglierà il candidato per le presidenziali di maggio. Duque ha chiesto "di riflettere sulla ragionevolezza delle proposte" ricordando che la Colombia "rifiuta la divisione, la polarizzazione, il populismo, la demagogia". "Scegli chi davvero sta presentando proposte valide", ha detto Duque citato da "Rtvc". Il presidente ha parlato dalla sede del Congresso, dove si è recato questa mattina alle 8 (ora locale) accompagnato dalla moglie, María Juliana Ruiz. "Oggi celebriamo il fatto di essere una delle democrazie più antiche e consolidate di quest'emisfero. Vogliamo che i cittadini escano in massa oggi per eleggere il Congresso della Repubblica e anche per partecipare alle consultazioni" primarie, ha dichiarato, chiedendo ai colombiani di votare "con coscienza". Nel Paese quasi 39 milioni di elettori sono chiamati oggi al voto per eleggere i nuovi rappresentanti di Camera e Senato per il periodo 2022-2026, mentre si tengono parallelamente le primarie per scegliere i candidati alle elezioni presidenziali del prossimo maggio. Una delle principali novità delle legislative di oggi sono i cosiddetti “seggi speciali per la pace” alla Camera, messi a disposizione per le vittime del conflitto armato. I seggi, 16 in totale, saranno assegnati a candidati provenienti dai territori maggiormente colpiti dalla decennale guerra tra Farc e governo di Bogotà. Ognuna delle 16 circoscrizioni designate dovrà eleggere un suo rappresentante. Nel Paese i seggi apriranno alle ore 14 italiane (le ore 8 locali) e chiuderanno alle nostre 22 (le 16 in Colombia). (segue) (Mec)