Ue: Bernini (FI), velocizzare risposta a emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "L’Italia non può sopperire col solo bilancio nazionale al fabbisogno finanziario per fronteggiare le conseguenze della gravissima crisi in atto, gli obiettivi della transizione climatica ed energetica e l’inevitabile e cospicuo aumento delle spese per la difesa". E' quanto afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, convinta che le conclusioni del vertice di Versailles vadano "nella giusta direzione, ma su troppi fronti sono state solo interlocutorie. La strada da percorrere non può che essere quella indicata dal presidente Draghi: nuova emissione di eurobond, ulteriore congelamento del Patto di stabilità e modifica delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Ma - conclude - soprattutto serve rivedere le regole di un meccanismo decisionale troppo lento per le emergenze che l’Unione sta affrontando”.(Rin)