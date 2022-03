Usa-Cina: Sullivan, Pechino dovrà affrontare conseguenze se aiuterà la Russia a eludere sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dovrà far fronte a conseguenze se aiuterà la Russia a eludere le sanzioni imposte dall'Occidente nel quadro della guerra avviata in Ucraina. Lo ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, che domani a Roma incontrerà l'alto diplomatico cinese Yang Jiechi, responsabile della politica estera del Partito comunista. In dichiarazioni alla "Cnn", Sullivan ha detto che gli Stati Uniti ritengono che Pechino sapesse che Mosca stava pianificano una qualche azione in Ucraina prima dell'invasione avviata lo scorso 24 febbraio, pur ritenendo possibile che la Cina non avesse compreso appieno la sua portata. Al momento attuale, ha spiegato Sullivan, gli Usa stanno osservando da vicino l'azione cinese per valutare fino a che punto Pechino ha fornito supporto economico o materiale alla Russia, precisando che il suo governo intende imporre misure conseguenti se ciò si fosse verificato. "Stiamo comunicando direttamente, in privato a Pechino, che ci saranno assolutamente conseguenze per qualsiasi tentativo di evadere le sanzioni o apportare qualsiasi sostegno che permetta alla Russia di sottrarvisi", ha detto Sullivan, per il quale gli Stati Uniti non permetteranno che ci sia un'ancora di salvezza per la Russia da queste sanzioni economiche da qualsiasi Paese, in qualsiasi parte del mondo". (Nys)