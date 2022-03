Ucraina: appello comune di Oms, Unicef e Unfpa per mettere fine ad attacchi a strutture sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) e l'Unicef chiedono "l'immediata cessazione di tutti gli attacchi" all'assistenza sanitaria in Ucraina. In un comunicato congiunto firmato dal direttore esecutivo di Unicef Catherine Russell, dall'omologa di Unfpa Natalia Kanem e dal direttore generale Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, i tre organismi ribadiscono che gli attacchi "stanno uccidendo e provocando gravi lesioni a pazienti e operatori sanitari, distruggendo infrastrutture sanitarie vitali e costringendo migliaia di persone a rinunciare all'accesso ai servizi sanitari nonostante bisogni catastrofici". "Attaccare i più vulnerabili - neonati, bambini, donne incinte e coloro che già soffrono di malattie e malattie e operatori sanitari che rischiano la propria vita per salvare vite umane - è un atto di inconcepibile crudeltà", si legge nella nota. Dall'inizio della guerra, lo scorso 24 febbraio, in Ucraina 31 attacchi all'assistenza sanitaria sono stati documentati tramite il Sistema di sorveglianza degli attacchi all'assistenza sanitaria (Ssa) dell'Oms. Secondo questi rapporti, in 24 incidenti le strutture sanitarie sono state danneggiate o distrutte, mentre in cinque casi le ambulanze sono state danneggiate o distrutte. Questi attacchi hanno provocato almeno 12 morti e 34 feriti e hanno influito sull'accesso e sulla disponibilità dei servizi sanitari essenziali. L'Oms sta verificando ulteriori rapporti, poiché gli attacchi continuano a essere segnalati nonostante le richieste di protezione dell'assistenza sanitaria. (Res)