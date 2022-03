Ucraina: Kuleba a colloquio con Blinken, discusso ulteriore sostegno Usa a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha avuto un colloquio con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, centrata sul conflitto in corso. "In una chiamata con Blinken abbiamo coordinato un ulteriore sostegno all'Ucraina. Siamo entrambi d'accordo sul fatto che occorre fare di più per fermare l'aggressione russa e ritenere la Russia responsabile dei suoi crimini. Grato agli Stati Uniti per essere fermamente al fianco del popolo ucraino. L'Ucraina prevarrà", si legge nel tweet di Kuleba. (Kiu)