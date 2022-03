Italia-Angola: Di Maio, rafforzata partnership energetica fra i nostri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono "buone notizie" anche dalla missione che il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha effettuato oggi in Angola per garantire all'Italia un'alternativa energetica al gas russo. Lo dice su Twitter lo stesso Di Maio, per il quale "abbiamo rafforzato la partnership energetica tra i nostri Paesi" e che ribadisce la necessità di "evitare che le conseguenze della guerra russa in Ucraina ricadano su famiglie e imprese italiane". (Res)