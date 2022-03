Ucraina: Di Maio, Italia contraria a no-fly zone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L'Italia è contraria all'imposizione di una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in collegamento a "Mezz'ora in più". "L'Italia è contraria all'imposizione di una no-fly zone in Ucraina, perché significherebbe abbattere aerei russi", ha detto il ministro, spiegando che ciò "porterebbe a un'escalation e a un confronto militare diretto con la Russia, eventualità che noi non vogliamo". (Res)