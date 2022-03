Ucraina: Di Maio, disponibili ad accogliere Kiev in Ue secondo regolare processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L'Unione europea è "favorevole" ad accogliere Kiev tra i suoi membri ma una sua eventuale adesione seguirebbe il normale processo di ammissione cui sono stati sottoposti tutti i Paesi candidati. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in collegamento a "Mezz'ora in più" dall'Angola, dove oggi termina il suo viaggio di lavoro. Nello specifico, commentando le opzioni sul tavolo per delle trattative tra Mosca e Kiev, Di Maio ha spiegato che ci sono diverse scelte possibili: "la neutralità potrebbe essere garantita da un non allargamento della Nato all'Ucraina, che però vorrebbe entrare nell'Ue", spiegando anche che benchè "i Paesi membri abbiano votato per conferire lo status di Stato candidato subito all'Ucraina, un'eventuale adesione seguirebbe comunque il processo di ammissione a cui sono stati sottoposti tutti i Paesi candidati a entrare nell'Unione". (Res)