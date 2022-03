Milano: De Corato, vergognoso che nell’anniversario dell’omicidio di Ramelli, Zam pubblica un manifesto con chiave inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, nel giorno del 47esimo anniversario dell'omicidio di Sergio Ramelli, massacrato a colpi di chiave inglese vicino casa sua in via Paladini, il centro sociale Zam insieme ad altre organizzazioni di estrema sinistra pubblicano un manifesto dove un personaggio imbraccia una chiave inglese e si legge la frase ‘Combatti la paura, distruggi il fascismo’. Uno slogan che sembra arrivare direttamente dagli anni di piombo! Si vergognino! Un messaggio violento e osceno che non rispetta neanche la memoria dei defunti!", dichiara l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, e membro della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato. Questa mattina De Corato aveva commemorato l'omicidio di Ramelli portando una piccola corona di alloro, come ogni anno, in via Paladini dove 47 anni fa fu massacrato da estremisti di sinistra. "Ramelli - ricorda - fu aggredito con una chiave inglese e morì dopo una lunga agonia in ospedale per le sue idee e la sua appartenenza politica. La sua ‘colpa’ era di appartenere al Fronte della gioventù. Io lo conobbi nella sede di via Mancini della Federazione dell'Msi quando ero un giovane dirigente dell'organizzazione giovanile del partito”. “Vedere oggi la chiave inglese raffigurata sui manifesti dell'"Antifa Fest" organizzato dal Collettivo Zam e da altri centri sociali proprio nelle giornate del 12 e 13 marzo è disgustoso", conclude. (Com)