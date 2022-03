Energia: Di Maio, Ue deve mettere tetto massimo a prezzo gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'Unione europea deve assolutamente imporre un tetto massimo al prezzo del gas. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in collegamento a "Mezz'ora in più" dall'Angola, dov'è in viaggio di lavoro. "Non c'è più tempo e l'Ue deve muoversi, c'è ancora la questione energetica sul tavolo: Bruxelles ha bisogno di imporre un tetto massimo al prezzo del gas mentre cerca alternative", ha detto Di Maio, spiegando anche che "sono stati raggiunti accordi con la Repubblica democratica del Congo e con l'Angola per aumentare le forniture energetiche da parte dei due Paesi ma bisogna continuare a valutare le alternative". (Res)