Cina: esperto a “Nova”, obiettivo annessione di Taiwan non esclude potenziale ricorso alla forza

- È legittimo supporre che il presidente della Cina Xi Jinping e il Partito comunista cinese “continueranno a fare dell’annessione a Taiwan un obiettivo importante” nel prossimo decennio, senza escludere il potenziale ricorso alla forza. A dettare i tempi di un’eventuale azione contro l’isola sarà anche l’ammodernamento dell’esercito, che il Paese prevede di completare intorno al 2027. È quanto dichiarato dal ricercatore del think tank statunitense The Heritage Foundation, Dean Cheng, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”. La Cina deve tener conto di diversi fattori nel pianificare un’azione di forza contro Taiwan, e al momento non è possibile determinare con certezza se sia disposta a cogliere le occasioni offerte dalla crisi in Ucraina. Benché la situazione intorno a Kiev sia “preoccupante”, spiega Cheng, “non risulta chiaro se gli Stati Uniti abbiano sguarnito l’Indo-Pacifico della propria presenza militare” e l’esercito cinese non ritiene di aver raggiunto un soddisfacente grado di meccanizzazione e innovazione tecnologica. Tuttavia, in seguito agli sviluppi nello Stato dell’Europa orientale, “nessuno dovrebbe mai sottovalutare le minacce di un regime autoritario”, sottolinea l’esperto, secondo cui Taiwan non propenderà spontaneamente per l’annessione alla Cina “dato il contesto politico attuale”. Tuttavia, la postura delle parti potrebbe cambiare in futuro e, “per quanto ne sappiamo, la Cina potrebbe (perfino) autorizzare l’indipendenza dell’isola” sul lungo periodo, conclude Cheng. (Cip)