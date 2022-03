Energia: Di Maio, nei prossimi due mesi in aumento le forniture di gas da Congo, Algeria, Qatar e Angola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Nel giro di due mesi l'Italia aumenterà le sue importazioni di gas da Qatar, Algeria, Repubblica del Congo e Angola, in modo da dimezzare cosi la sua dipendenza dalla Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in collegamento a "Mezz'ora in più" dall'Angola, dov'è oggi si conclude la sua missione, che lo ha portato ieri a Brazzaville e in precedenza in Algeria e Qatar con l'obiettivo di rafforzare le partnership energetiche italiane e ridurre la dipendenza dalle forniture di gas russo. "Nei prossimi due mesi dimezzeremo la nostra dipendenza energetica dalla Russia, grazie alla disponibilità che ci hanno dato Algeria, Qatar, Repubblica del Congo e Angola nell'aumentare le forniture", ha detto il ministro, specificando che "per l'inverno del 2022" prevede "una situazione addirittura migliore che ci permetterebbe di resistere ai ricatti di Mosca". (Res)