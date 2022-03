Ucraina: Pedica (+Eu), nastri verdi per la pace anche a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I russi che non vogliono la guerra lasciano un nastro verde in giro. Il verde è il colore della pace ed è anche quello che viene fuori dai colori della bandiera ucraina, il giallo e il blu. Coloriamo di verde anche noi le nostre città, in segno di vicinanza al popolo ucraino e a tutti quei russi che con coraggio stanno manifestando contro la folle aggressione di Putin". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Iniziamo da Roma a mandare il nostro messaggio di pace - continua Pedica -. Cominciamo a lasciare nastri verdi ovunque. Coloriamo la Capitale del colore della speranza. Non possiamo restare fermi davanti a questa tragedia".(Com)