Ue: Di Maio, difesa comune europea ormai necessaria

18 ottobre 2021

- Un meccanismo di difesa comune dell'Unione europea è ormai necessario. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, alla trasmissione "Mezz'ora in più". "Ce ne siamo resi conto in estate in Afghanistan quando l'Ue si è fatta trovare impreparata a gestire la situazione e la sensazione generale si sta rafforzando anche ora con la crisi in Ucraina", ha detto Di Maio, specificando che "creare un esercito comune a livello comunitario significa anche nuovi investimenti". Inoltre, Di Maio ha sostenuto che "la difesa comune europea non significherebbe abbandonare le nostre posizioni, come Italia. Infatti, servirebbe come difesa o come organismo da utilizzare in missioni di pace internazionali da unire a una politica estera comune con Bruxelles". (Res)