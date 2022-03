Ucraina: Meloni, dolore e sgomento per morte giornalista Renaud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dolore e sgomento per la morte di Brent Renaud". Li esprime in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che parla di "un cronista coraggioso, morto sul campo, raccontando l’atrocità di una guerra assurda. Brent è l’ennesima vittima di un conflitto incomprensibile. Cordoglio alla famiglia e un pensiero ai tanti giornalisti inviati che rischiano la loro vita per informarci su quanto sta a accadendo in Ucraina". (Rin)