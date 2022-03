Ucraina: consigliere presidenza su morte giornalista Renaud, "fino a quando Usa ignoreranno la guerra?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha parlato della morte del giornalista Brent Renaud, chiedendo per quanto ancora gli Stati Uniti ignoreranno la guerra generata dall'invasione russa. In un messaggio su Twitter, Podolyak ha ricordato come oggi a Irpin "l'esercito russo ha ucciso a colpi di arma da fuoco un cittadino statunitense, il giornalista Brent Anthon Renaud. Non ci sono domande circa il fatto che la Federazione Russa non rispetti le regole di guerra. C'è solo una domanda: per quanto ancora gli Stati Uniti ignoreranno la guerra, le uccisioni dei suoi cittadini e non chiuderanno il cielo sull'Ucraina?" ha scritto Podolyak. (Kiu)