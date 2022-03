Penisola coreana: test balistici, colloquio telefonico fra inviato Pyongyang Sung e rappresentante cinese Liu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale della Corea del Nord Sung Kim ha avuto un colloquio telefonico con il rappresentante speciale cinese per le questioni della penisola coreana Liu Xiaoming, al fine di discutere dei lanci di missili balistici effettuati da Pyongyang gli scorsi 26 febbraio e 4 marzo. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, precisando che la chiamata è avvenuta lo scorso 10 marzo e che ricorda che Washington aveva definito i lanci come test di un nuovo sistema missilistico balistico intercontinentale della Repubblica popolare democratica di Corea (Rpdc). Nel colloquio, afferma il portavoce del dipartimento Usa Ned Price, Kim ha condannato fermamente i lanci per aver violato diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in quanto seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Il rappresentante Rpdc ha espresso preoccupazione per il fatto che questi lanci - scrive Washington - "dimostrino la determinazione della Rpdc a far avanzare i suoi programmi illegali di armi di distruzione di massa e missili balistici e continuare un percorso sempre più escalation". (segue) (Res)