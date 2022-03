Milano: Anpi, Roberto Cenati confermato presidente provinciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso dell'Anpi Provinciale di Milano, a cui hanno partecipato 350 delegati in rappresentanza di 12mila iscritti, ha confermato Roberto Cenati per altri cinque anni quale presidente provinciale dell’Associazione dei partigiani. Lo comunica lo stesso Cenati spiegando che, durante i due giorni dei lavori, particolare attenzione è stata riservata alla drammatica situazione internazionale determinata dall'aggressione della Russia all'Ucraina, un atto di guerra che nega il principio dell'autodeterminazione dei popoli e fa precipitare l'Europa sull'orlo di un conflitto globale. (Com)