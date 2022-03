Ucraina: ministro Esteri francese, il peggio deve ancora arrivare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto della guerra in Ucraina, il peggio deve ancora arrivare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, parlando all'emittente "France Inter". Il ministro ha accusato la Russia di aver eretto "un muro" di fronte alle richieste di cessate il fuoco espresse ieri da Parigi e Berlino. Le Drian si dice "pessimista" perché "i piccoli spazi (verso una via d'uscita dalla crisi) sembrano chiudersi", per "il rafforzamento delle azioni militari e il blocco delle discussioni". "Il presidente Putin è bloccato nel suo massimalismo e nei suoi obiettivi di guerra, non si muove da esso, agisce sotto forma di un diktat che vuole imporre all'Ucraina, il che è davvero insopportabile", ha spiegato il ministro francese. In Ucraina intanto "non si è al sicuro in nessun luogo" perchè si assiste "a un intensificarsi di bombardamenti indiscriminati", ha detto ancora Le Drian. "Il peggio è ancora davanti a noi", ha aggiunto il ministro. (Frp)