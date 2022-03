Regno Unito: cancelliere Scacchiere, aziende facciano attenzione a finanziamenti verso la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese nel Regno Unito dovrebbero "pensare con molta attenzione" prima di investire in attività che potrebbero finanziare la guerra della Russia in Ucraina. Lo ha affermato il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak, ripreso dall'emittente "Sky News". Sunak ha elogiato la scelta di aziende come BP, Shell, Aviva, M&G e Vanguard, che negli ultimi giorni hanno annunciato la loro intenzione di ridurre o vendere partecipazioni in Russia. "Accolgo con favore gli impegni già presi da un certo numero di aziende di disinvestire dalle attività russe e voglio chiarire che il governo sostiene ulteriori segnali di intenti. Sto esortando le aziende a riflettere molto attentamente sui loro investimenti in Russia e su come potrebbero aiutare il regime di Putin. Dobbiamo andare collettivamente oltre nella nostra missione di infliggere il massimo dolore economico" alla Russia e di fermare "ulteriori spargimenti di sangue" in Ucraina, ha rilevato Sunak. (Rel)