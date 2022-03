Cina: aumentano i casi di Covid, governo impone serrata a Shenzhen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Shenzhen, nel sud della Cina, ha disposto la chiusura di tutto il polo tecnologico della città e del distretto business dopo che 66 nuovi casi di Covid-19 sono stati segnalati. Il nuovo lockdown, riferiscono i media locali, interessa 17 milioni di residenti della città che ospita alcuni dei colossi della tecnologia, tra cui Huawei e Tencent. Le autorità hanno detto agli abitanti di rimanere a casa, nel quadro della lotta contro la variante Omicron, in un blocco che durerà al momento fino al prossimo 20 marzo. L'amministrazione lancerà quindi tre round di test di massa a titolo preventivo. "Se la prevenzione e il controllo non vengono rafforzati in modo tempestivo e decisivo, (il contagio) potrebbe facilmente diventare una trasmissione comunitaria su larga scala", ha affermato il funzionario sanitario di Shenzhen Lin Hancheng in un briefing alla stampa. L'ondata di infezioni in tutta la Cina ha anche spinto le autorità a chiudere le scuole a Shanghai e a bloccare più città del nord-est, mentre 18 province combattono i cluster delle varianti Omicron e Delta. (Cip)